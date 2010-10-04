Нужно анимировать персонажа: fugu.su - желтая рыбка.

Характер персонажа в целом должен быть понятен по статичному варианту. Можно обсудить подробнее.

НЕ ИНТЕРЕСУЮТ люди, анимировавшие баннеры или делающие анимацию из трех кадров.

ВНИМАНИЕ! Качество анимации должно быть на уровне:

- Нравятся персонажи из онлайн игры: http://www.magic.ru/start/ - На главной странице сайта в поле контента есть примеры анимированных юнитов, маленькие такие.

- нравится анимация персонажа Киви: http://www.qiwi.ru/site/?press&pageid=kit - на этой странице персонаж. Анимацию все видели в терминалах Qiwi. К сожалению найти ее в сети мне не удалось.

Возможно, имеет смысл отрисовать персонажа в 3д, анимировать и уже после портировать во флэш.

Использовать флэшку планируется как анимированный логотип для сайта. Поэтому большой размер файла не желателен.

В качестве исходника имеется копия персонажа в Кореле.

Стоимость зависит от результата, верно. Но будьте готовы продемонстрировать какой результат сколько у вас стоит.