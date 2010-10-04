Здравствуйте. Необходимо создать реалистичный огонь во флэше. http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/15/21/76/400_F_15217663_Y3tzEBpZQX8Z2G9ioHhJ1hHGhQHA62gU.jpg Нужен такой огонь, только "живой". И пример огня здесь www.cinemaxx.ru (буква Х), только цвет огня нужен. Гореть должна цифра 12. НУЖНО ВСЕ ЭТО СРОЧНО!!! (бюджет ограничен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно анимировать персонажа: fugu.su - желтая рыбка.
Характер персонажа в целом должен быть понятен по статичному варианту. Можно обсудить подробнее.
НЕ ИНТЕРЕСУЮТ люди, анимировавшие баннеры или делающие анимацию из трех кадров.
ВНИМАНИЕ! Качество анимации должно быть на уровне:
- Нравятся персонажи из онлайн игры: http://www.magic.ru/start/ - На главной странице сайта в поле контента есть примеры анимированных юнитов, маленькие такие.
- нравится анимация персонажа Киви: http://www.qiwi.ru/site/?press&pageid=kit - на этой странице персонаж. Анимацию все видели в терминалах Qiwi. К сожалению найти ее в сети мне не удалось.
Возможно, имеет смысл отрисовать персонажа в 3д, анимировать и уже после портировать во флэш.
Использовать флэшку планируется как анимированный логотип для сайта. Поэтому большой размер файла не желателен.
В качестве исходника имеется копия персонажа в Кореле.
Стоимость зависит от результата, верно. Но будьте готовы продемонстрировать какой результат сколько у вас стоит.
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