Сделать анимацию персонажей во флеше

$250
АнимацияЗавершен4 заявки230 просмотров
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Есть 8 отрисованых во флеше персонажей

нужно сделать 3 коротких анимаций с 3 разными предметами для каждого из них

подробности в личке

13 лет назад
CapBogdan
Богдан 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$255
7 дней
Андрей, отличный аниматор, работу сделал быстро и качественно, адекватно относится к правкам. Надеюсь работать с ним в дальнейшем.
Богдан проявил себя как отличного работодателя. Были предоставлены все необходимые материалы для работы, четкое и полное ТЗ. Своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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