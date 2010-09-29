Анимировать лого на сайте

Здравствуйте. Необходимо создать реалистичный огонь во флэше. http://static-p3.fotolia.com/jpg/00/15/21/76/400_F_15217663_Y3tzEBpZQX8Z2G9ioHhJ1hHGhQHA62gU.jpg Нужен такой огонь, только "живой". И пример огня здесь www.cinemaxx.ru (буква Х), только цвет огня нужен. Гореть должна цифра 12. НУЖНО ВСЕ ЭТО СРОЧНО!!! (бюджет ограничен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
www_pneumococc_kz
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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