Интро представляет собой анимацию цветочных мотивов, которые появляются на черном фоне. Далее вокруг них появляются контуры трех объектов. Объекты выстраиваются в ряд на подиуме в свете рампы, камера их облетает, и пока камера описывает вокруг них круг, появляется рисунок на объектах.

Важно: нужна фоновая музыка для интро, будет предоставлена дополнительно.

После появляются три двери с цветочным декором. Одна из дверей приоткрывается, из-за двери виден яркий луч света. По клику на дверь происходит анимированный переход в помещение.

Reference

http://www.youtube.com/watch?v=2W-cVS37-RY - понравился эффект распускающихся бутонов, но не их количество)

http://www.youtube.com/watch?v=4trnZdDuEVc

http://www.youtube.com/watch?v=M2Cm7-puXA8

http://www.youtube.com/watch?v=AAez57LGBBs

http://www.youtube.com/watch?v=b3I0Cci24Sc

Подробный бриф на разработку обсудим лично.