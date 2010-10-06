Небольшой Flash-ролик

Здравствуйте!

Необходим очень простой Flash-ролик: цвет фона плавно но быстро изменяется с белого на черный, а по центру также плавно но быстро появляется и затем отображается логотип компании и надпись. Логотип является ссылкой. Под логотипом надпись-ссылка. Все.

Срок — 1-2 дня.