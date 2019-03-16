Добрый день. Нужно создать ролик по примерному образцу

Нужно сделать анимацию эксплаинер для ролика кикстартера по сценарию. продолжительность анимации 30 -40 секунд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.youtube.com/watch?v=Vvy83CRNzx4. Тематика Автоподбор. Длительность до 1 мин
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