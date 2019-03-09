Motion анимация сторис в instagram

АнимацияЗакрыт10 заявок231 просмотр
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Нужны 15-тисекундные динамические сторис как в примере

цена 5-15 долларов за видео 

пример 

https://drive.google.com/file/d/1MwdPEMFiIxCnxu2zSwZDzzJo13pc1-79/view

5 лет назад
Maldoror
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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