Анимация сторис для инстаграм в after effect

Для музыкального видео необходимо создать вставки из текста, анимированного в ритм текста в клипе. Необходимо 5 10 таких клипов, длинной около 10 секунд. Мы подобрали шрифты, см. в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны 15-тисекундные динамические сторис как в примере
цена 5-15 долларов за видео
пример
https://drive.google.com/file/d/1MwdPEMFiIxCnxu2zSwZDzzJo13pc1-79/view
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