Анимированный алфавит

АнимацияЗакрыт15 заявок224 просмотра
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Сделать видео с темой анимированный алфавит.

Есть слово на каждую букву, надо сделать под это слово изображение, лягушка-лягушка И так далее. Все изображения должны быть живые, лягушка должна прискакать и ускакать. На фоне будет играть песня про алфавит. Ролик длинной около 3х минут.

5 лет назад
xerox9456
Андрей 
31 годГрузия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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