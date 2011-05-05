Компания 'ERS Game Studios' (г.Киев) приглашает на постоянную работу: After Effects Компоузера Требования: - Профессиональное владение - After Effects‚ Photoshop, 3DsMax - Опыт работы не менее 2-х лет - Понимание принципов работы анимаций в играх. - Наличие портфолио ...
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Компания "Новый Диск" - крупнейший мультимедиа издатель лицензионного ПО (компьютерные игры‚ образовательные программы‚ аудиокниги‚ детские игры) и видеопродукции приглашает на должность flash-аниматор
Обязанности:
участие в создании мультимедийных продуктов (электронные бизнес-курсы),
разработка дизайна оболочки и персонажей, анимация мультфильмов, схем и графиков.
Требования:
техническое или профильное образование,
хорошее знание Adobe Photoshop, Adobe Flash CS3, Adobe Illustrator.
анимации в Flash,
умение работать с планшетом,
соблюдение сроков поставленных задач, умение работать в команде,
креативное мышление и умение рисовать,
готовность выполнить тестовой задание.
Условия:
м. Савеловская, Марьина роща, корпоративная доставка от метро,
полная занятость, возможность гибкого графика,
з/п от 45 000 руб. + премии по результатам работы,
возможность карьерного роста, молодой коллектив.
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