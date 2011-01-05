ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ...
Flash-анимация для сайта
Здравствуйте!
Требуется на сайте http://orekh.com.ua/ заанимировать орехи (справа, сверху). В идеале необходимо что бы они выкатывались и один расскалывался. Возможны ваши предложения относительно анимации.
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