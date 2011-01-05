Flash-анимация для сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок320 просмотров

Здравствуйте!

Требуется на сайте http://orekh.com.ua/ заанимировать орехи (справа, сверху). В идеале необходимо что бы они выкатывались и один расскалывался. Возможны ваши предложения относительно анимации.

14 лет назад
artemida_design
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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