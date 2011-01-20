Flash приложение для отображения небольшой базы

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки223 просмотра

Описание находится тут - https://docs.google.com/document/pub?id=1DOAbt6rpkDh0ZKW1K2smY5SO75qHxbrF4nEc3TO6quU

Пожалуста в предложении указывайте ссылки на ваши работы с flash

14 лет назад
cpp_php
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$100
4 дня
Выполнено быстро и качественно рекомендую
Очень положительный человек и отличный заказчик. Четко знает что нужно и может прекрасно это обьяснить. Оплата четко в срок.

Заявки фрилансеров

mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад

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