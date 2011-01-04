ТЗ для видео заставки Длительность: 3-6 секунд. Все должно быть в стиле мини мультика. 1 кадр: руки разворачивают ватман. 2 кадр: рука карандашем рисует линии из которых создается чертеж с надписью ...
Коррекция флеш элемента сайта и доработка ХТМЛ
Добрый день!
сайт - http://ladycoat.ru
Техническое задание:
1.При загрузке сайта меняем флеш приветствие.
Меняем название Flash система управления сайтом на производитель верхней одежды;
Меняем название административная панель на совместно с дизайнерами Istituto Marangoni;
Меняем название работает на AS3 на пальто;
Меняем название ActiveDen/Flashden на плащи;
Меняем название профессиональное фото шаблона сайта на коллекция весна-лето 2011.
2.Клиентская галерея подразделяется на галерея и галерея+магазин:
Меняем название галерея на розница и русифицируем корзину для покупок;
Меняем название галерея+магазин на оптом и русифицируем корзину для покупок.
3.В галереях задаём формат (превьюшки) фотографии не горизонтального положения, а вертикального (имеем 4х2, надо 2х4).
4.Добавляем количество музыкальных треков для проигрывания. (читает 4, нужно 7 треков).
Сроки выполнения и стоимость присылайте пожалуйста на [email protected]
Рассматриваем дальнейшее сопровождение сайта...
Заявки фрилансеров
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