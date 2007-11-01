Интро ролик на сайт аля Космос

Заставка на сайт такова: Человек заходит на сайт и видит

перед собой

звездное небо(космос). Он как бы летит сквозь него(помните

как когда-то

была заставка на компах...). Он как бы летит сквозь

звезды и вдруг

перед ним появляется одна планета(она посредине в картинке в приложении. самая

большая но

меньше чем в примере на картинке). на этой планете должен

быть логотип

компании. полет продолжается на фоне, но эта планета

остается на

экране. из-за нее по орбите вылетают 7-8 самых маленьких

планет и

замирают по дуге слева -направо. на фоне продолжается

полет сквозь

звезды. Потом вылетают шесть средних планет, тоже летят

как-то по

орбите большой и замирают по 3 по бокам. Маленькие

планеты - это меню

сайта. Большие - 6 разделов. Когда эта анимация прошла то

эти все

планеты остаются, а на фоне продолжают мелькать звезды....

Все должно

быть реалистично! Создавать иллюзию космоса.