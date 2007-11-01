Интро ролик на сайт аля Космос

Добрый день, для использования в спектакле необходимо сделать небольшой ролик 25-40 секунд. ролик демонстрируется на видеоэкране (качественная картинка) В идеале: человек падает с балкона, душа отделяется и облетает знаковые места Москвы (вид сверху), затем тоже самое - Париж. как вариант ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заставка на сайт такова: Человек заходит на сайт и видит
перед собой
звездное небо(космос). Он как бы летит сквозь него(помните
как когда-то
была заставка на компах...). Он как бы летит сквозь
звезды и вдруг
перед ним появляется одна планета(она посредине в картинке в приложении. самая
большая но
меньше чем в примере на картинке). на этой планете должен
быть логотип
компании. полет продолжается на фоне, но эта планета
остается на
экране. из-за нее по орбите вылетают 7-8 самых маленьких
планет и
замирают по дуге слева -направо. на фоне продолжается
полет сквозь
звезды. Потом вылетают шесть средних планет, тоже летят
как-то по
орбите большой и замирают по 3 по бокам. Маленькие
планеты - это меню
сайта. Большие - 6 разделов. Когда эта анимация прошла то
эти все
планеты остаются, а на фоне продолжают мелькать звезды....
Все должно
быть реалистично! Создавать иллюзию космоса.
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