Интро ролик на сайт аля Космос

$150
АнимацияЗавершен15 заявок251 просмотр
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Заставка на сайт такова: Человек заходит на сайт и видит

перед собой

звездное небо(космос). Он как бы летит сквозь него(помните

как когда-то

была заставка на компах...). Он как бы летит сквозь

звезды и вдруг

перед ним появляется одна планета(она посредине в картинке в приложении. самая

большая но

меньше чем в примере на картинке). на этой планете должен

быть логотип

компании. полет продолжается на фоне, но эта планета

остается на

экране. из-за нее по орбите вылетают 7-8 самых маленьких

планет и

замирают по дуге слева -направо. на фоне продолжается

полет сквозь

звезды. Потом вылетают шесть средних планет, тоже летят

как-то по

орбите большой и замирают по 3 по бокам. Маленькие

планеты - это меню

сайта. Большие - 6 разделов. Когда эта анимация прошла то

эти все

планеты остаются, а на фоне продолжают мелькать звезды....

Все должно

быть реалистично! Создавать иллюзию космоса.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранные исполнители
Di_MEN
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$150
Приятно порадовал! Для первого сотрудничества - очень доволен! Спасибо! Работаем дальше.
Хороший заказчик, было приятно работать, надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем!
vip3deluxe
Вячеслав 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$100
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