Нужны вторые руки (анимация, моделинг, риггинг, презентации)

АнимацияЗакрыт18 заявок365 просмотров
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Анимация - простая 2Д, 3д

моделинг. 

Риг 2д,3д

презенташки и инфовидео

Если  что я покажу расскажу что да как нужно делать.  просто я уже не упеваю)

5 лет назад
bohonsky
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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