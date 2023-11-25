Нужно анимировать лого для профиля в телеграмме

$20
АнимацияЗакрыт5 заявок27 просмотров
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Цена заказа 20$ Нужно чтобы за космонавтом восходило солнце и в тот момент, когда солнце взошло на надписи HOUSTONE начала расти трава. Исполнителю отправлю svg

19 дней назад
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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