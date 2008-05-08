Нужна полноэкранная заставка на флеш для игрового портала онлайновых шутеров. На манер http://babaclan.de ICQ 314138574
Оживите картинку
Есть фотка гепарда на велосипеде, надо сделать так, что бы он ехал. Чтобы крутились педали, лапы, колеса и т.д.
Лучше писать в асю 258414439.
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