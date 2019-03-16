Рекламный ролик 45сек - анимированный фото-коллаж

Анимация - простая 2Д, 3д моделинг. Риг 2д,3д презенташки и инфовидео Если что я покажу расскажу что да как нужно делать. просто я уже не упеваю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен 2D-анимированный рекламный ролик, по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=TZ6TtuYkWjM
(мне нравится как здесь “конструируируется” пляж, выскакивают пальмы, “накрывается" стол, выскакивают бокалы и т.п.)
Начитку я предоставлю, веселенькую фоновую музыку подберите вы.
Длительность - 45сек
Примерный сценарий по начитке я вижу так, креатив приветствуется:
[
в течение всего ролика - внизу показываем номер
выключенный телевизор
телевизор включается - на нем показывает перебивку нашего шоу (предоставлю)
]
Уникальную возможность стать состоятельным человеком дает РУССКОЕ ЛОТО!
[ появляются и немного движутся большие буквы ВОСКРЕСЕНЬЕ 9:00 ]
Не пропустите ее на канале Новый Мир в 9:00 каждое воскресенье и вы обязательно выиграете!
[ экран застилает веер из 500-евровых купюр (https://take.ms/95QE1 , предоставлю) ]
Новые правила сделали выигрыш еще более реальным!
С этого выпуска стоимость участия снижена ВДВОЕ, а суммы призов стали больше ВПЯТЕРО - 500 ЕВРО вместо 100 евро!
[
веер уезжает, за ним - две таблички с номерами (как здесь: https://take.ms/q9tQ5, предоставлю)
в левой вычеркнута строчка синей ручкой и черная надпись €100 - табличка перечеркнута крест-на-крест красной ручкой
в правой табличке - зачеркнуты любых 5 чисел и на ней мигает надпись €500
]
Теперь, для получения выигрыша достаточно, чтобы совпали ЛЮБЫЕ 5 чисел, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО В РЯД!
Для участия необходимо всего лишь позвонить в течении недели на номер 0900 555 33 70. Стоимость звонка стала ВСЕГО ЛИШЬ 5 евро!!!
[
внизу появляется и до конца ролика не исчезают две надписи небольшими буквами:
"Стоимость звонка 5 евро" и "Produced by Bingo-show VEGAS LTD (Malta)"
]
Используйте свой шанс!!!
Смотрите розыгрыш в прямом эфире! Получайте массу положительных эмоций и ВЫИГРЫВАЙТЕ!!!
[
поверх таблички появляется и слегка движется пара билетов на самолет
]
*И не забывайте: каждую передачу мы разыгрываем гарантированный приз - путевку в теплые страны на двоих!
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