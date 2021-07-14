Требуется создать яркую анимацию для статичного логотипа недвижимости в Испании. Логотип должен быть в центре видео длительностью 5-7 секунд с красочной анимацией, отражающей тему Испании. Необходимо предоставить файл mov в разрешениях 1080p и 4K, а также проект Adobe Premiere Pro для будущих изменений текста. Адрес сайта Best-Espana.com должен быть включен.
Сделать анимацию APNG
Необходимо сделать анимацию APNG
Примеры покажу в личку
Оставляйте пожалуйста заявки, кто свободен
С уважением
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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