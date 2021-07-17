# 1 — $ 15

Есть статичный логотип (в приложении) нужно для него сделать анимацию.

Как пример - https://www.youtube.com/watch?v=p3_-dxjtXDI

Т.е. чтобы мой логотип был и какая то красивая красочная анимация с ним, т.к. тема - Испания, краски, радость, солнце, море.

Адрес на логотипе сайта https://Best-Espana.com - отцентрировать по горизонтали.

Надписи на русском добавлять в него не надо, т.к. каналы есть и на англ и на других языках.

Логотип будет размещаться в центре на видео ряде про недвижимость в Испании как вставка 5-7 секунд.

Если идей с моим логотипом нет, можете предложить свой вариант. Тема - Недвижимость в Испании - главное чтобы был указан адрес сайта Best-Espana.com

Прикрепите ваш вариант

После выбора исполнителя на выходе нужен будет файл mov (1080p и 4К) для использования в видео. А также проект Adobe premiere pro, чтобы в будущем я мог поменять/добавить текст, надпись - т.к. есть поддомены - https://En.Best-Espana.com и т.д.