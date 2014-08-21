Требуется анимировать логотип для размещения в подписи электронной почты. Нужно сделать просто, но со вкусом. Примеры хорошей реализации во вложении. Жду портфолио, цены и сроки!
Создание флеш баннера по сценарию
Сценарий:
кадр1
царь размышляет: Надо бы царскую скотинку выгулять
слева и справа кнопки персонажи-помощники Данила и Марья, пользователь выбирает либо того, либо другого.
кадр2
(например выбрали Богатыря) вдоль баннера бежит медведь, а Данила его догоняет
(если выбрали Марью) вдоль баннера бежит Марья, а медведь ее догоняет
кадр 3
вылетают слова: универсальная интернет-площадка для решения бытовых задач...
кадр4
вылетают слова: впервые в Н.Новгороде
вылетает кнопка подробнее + кнопка выбрать другого исполнителя
Всю графику покадрово мы отрисуем. Движения персонажей
должны быть плоскостными, как у картонных кукол.
Требования от площадки:
Баннеры 1000x90 px принимаются к размещению до 50 Кб в формате gif,
flash.
ActionScript области перехода баннера по ссылке (обязательно тип кнопка):
on (release)
{
getURL(_root.link1,"_blank");
}
ActionScript области перехода баннера по ссылке (обязательно тип кнопка):
on (release)
{
getURL(_root.go,"_blank");
}
Подскажите по стоимости и срокам. Заранее спасибо
Заявки фрилансеров
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