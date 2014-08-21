Создание флеш баннера по сценарию

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок160 просмотров

Сценарий:

кадр1

царь размышляет: Надо бы царскую скотинку выгулять

слева и справа кнопки персонажи-помощники Данила и Марья, пользователь выбирает либо того, либо другого.

кадр2

(например выбрали Богатыря) вдоль баннера бежит медведь, а Данила его догоняет

(если выбрали Марью) вдоль баннера бежит Марья, а медведь ее догоняет

кадр 3

вылетают слова: универсальная интернет-площадка для решения бытовых задач...

кадр4

вылетают слова: впервые в Н.Новгороде

вылетает кнопка подробнее + кнопка выбрать другого исполнителя

Всю графику покадрово мы отрисуем. Движения персонажей

должны быть плоскостными, как у картонных кукол.

Требования от площадки:

Баннеры 1000x90 px принимаются к размещению до 50 Кб в формате gif,

flash.

ActionScript области перехода баннера по ссылке (обязательно тип кнопка):

on (release)

{

getURL(_root.link1,"_blank");

}

ActionScript области перехода баннера по ссылке (обязательно тип кнопка):

on (release)

{

getURL(_root.go,"_blank");

}

Подскажите по стоимости и срокам. Заранее спасибо

11 лет назад
kavboy
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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