Создать несколько забавных сценариев для ролика или гиф-анимации

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  2. Анимация
Закрыт1 заявка417 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать забавный сценарий для ролика или гиф-анимации на тему - 1 сентября. Сценариев может быть несколько, понравившееся готовы купить.

Прикрепляю несколько примеров из англоязычного приложения Jib Jib:

Поздравительный ролик к празднику Ханука - https://www.instagram.com/p/CIoVg5Vhana/

Поздравительная анимация ко Дню Благодарения - https://www.instagram.com/p/CIBVun3hLEC/

NB! Просим прикрепить пример одного сценария или хотя бы идею сценария в двух словах, не расписывая в подробностях. Иначе мы не сможем, определить насколько вы нам подходите. Одного портфолио, к сожалению, зачастую недостаточно.

4 года назад
guest_15941124045094
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 отзывов
4 года назад

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