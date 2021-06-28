Добрый день!

Необходимо создать забавный сценарий для ролика или гиф-анимации на тему - 1 сентября. Сценариев может быть несколько, понравившееся готовы купить.

Прикрепляю несколько примеров из англоязычного приложения Jib Jib:

Поздравительный ролик к празднику Ханука - https://www.instagram.com/p/CIoVg5Vhana/

Поздравительная анимация ко Дню Благодарения - https://www.instagram.com/p/CIBVun3hLEC/

NB! Просим прикрепить пример одного сценария или хотя бы идею сценария в двух словах, не расписывая в подробностях. Иначе мы не сможем, определить насколько вы нам подходите. Одного портфолио, к сожалению, зачастую недостаточно.