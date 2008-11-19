Вирусный ролик

Сделать анимацию к логотипу по примеру как сделано тут http://www.slavutich.ua/new.html для сайта www.tm-trans.com Логотип на сайт в стадии разработки. Это будет авто с переливом и миганием фар. Выберу того кто предложыт дешевле и быстрее. P.S ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать флеш ролик по сценарию:
Профессор идет по улице ГОЛЫЙ, НА ПРИЧИННОМ МЕСТЕ ФИГОВЫЙ ЛИСТ С НАДРИСЬЮ «index.php». Мимо маленькие здания: Рамблер, гого, майл, гугл побольше. Далее подходит к огромному дворцу Яндекса. Открывает дверь с надписью «Индекс» Заходит в зал где много народу, очень очень много, все немного одеты, кто-то в штанах, кто-то в шляпе и т.д.!!!!!! У всех на спинах какая то надпись: ГС, СДЛ, ДОР, САТЕЛИТ, КЛЕВЫЙ САЙТ, SEO, SEOPULT, SAPE и т.д. (потом мы распишем полный список) Все двигаются хаотично, фоном вокзальный звук.
К нему подходит чувак с надписью сео но совсем голый. Профессор посылает его на фиг. Следующий чувак который подходит тоже сео, но хорошо одетый. Профессор говорит «давай». Они выходят из здания яндекса… Все блекнет, появляется надпись: «Прошло две недели» Тот же вид изнутри здания яндекса, открывается дверь, входит профессор. Профессор отлично одет, хорошо одет, как профессор химии, с пробиркой в руках. Он останавливается и начинает себя осматривать. В это время над ним всплывает облако (типа он думает). В облаке поочередно всплывают надписи:
- Уникальный контент – ОК
- Н1 – ОК
- TITLE – ОК
- перелинковка – ОК
- внешние ссылки – ОК
- Оптимизация - ОК
Последняя надпись:
- К ТОПу ГОТОВ!!
Профессор начинает идти в глубь зала. Проходит через толпу людей и оказывается около 3-х дверей. Надписи на дверях:
1. Я.Директ
2. ТОП-10
3. YACA
Дверь «Я.Директ» приоткрыта но профессор туда не заходит. Он типа на неё смотрит и, махнув рукой, начинает ломится в дверь «YACA». Из двери высовывается рука и вешает табличку на двер: «……. Ответ Платона…….».(потом дадим точный текст) Профессор читает и подходит к двери «ТОП-10». Дергает дверь. Закрыто. Еще раз. Закрыто. Начинает стучать в дверь. Никто не открывает. Начинает долбить ногами… После этого выходит атлетически сложенный мужик с надписью на футболке «СНЕЖИНСК», и бьет профессора по морде. Кровь забрызгивает атлета и стены вокруг. Профессор падает. Бугай уходит обратно. Дверь закрывается.
Экран гаснет
Надпись «Мы еще там будем!»
Только с портфолио. Все предложения сюда, предложения скрыты.
- Похожие заказы
- Анимация2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Решили на работе отправить всем партнерам анимированную открытку. На ней будет следующий сюжет: медведь машет своей лапой, потом появляется тигр и он обнимает его (как бы встречая его как представителя Н.Г.). Медведь если, что это ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые, дизайн есть необходимо сделать из него flash шаблон управляемый из админки. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ Т.З. во вложении!!! Оплата по факту т.е. делаете на своем хостинге, показываете, если все ок получаете деньги. Жду ваших предложений по срокам и ...Закрыт14 лет назад
Горы, орел машет крыльями в небе, старик смотрит в небо на орла! Картинка должна быть исторической черно белой но реалистичной! Самый худший пример вот http://bt.lib.ru/nomer/foto/bt9/mount.gif http://dagestanka.ru/ Вот самый оригинальный вариант! http://lermontov.biografy.ru/img/kartina-19.jpg Для хорошего художника работы на ...Анимация1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо разработать gif анимированную новогоднюю открытку Рассылаться будет электронным письмом, поэтому должна весить до 2 Мб, Gif аннимация на Новогоднюю тему. В общем деловой стиль, но возможно использование веселеньких элементов... На данном этапе нужно 2-3 варианта общего вида открытки ...Завершен14 лет назад
- $50
Для игрового проекта требуется сделать красивую анимированную картинку для окна ожидания аякса. Вот пример как хорошо: http://mwfb.static.zynga.com/mwfb/graphics/MW_Loading-01.gif нужно в том же духе, но про магию/магические войны что-то.Анимация14 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача: анимированный ассистент, объясняющий функции вебсайта. Человечек или какой другой персонаж, бегающий по сайту и объясняющий функциональность по принципу: смысл сайта такой-то, а теперь нажми сюда и будет это, нажми туда и будет то. Принцип ...Анимация7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Описание примерно таково: Над столом в кафе висит большой плазменный или ЖК экран. На нем несколько кадров сменяются. НАпример Аршавинг получает пас, обводит, бьет и забивает гол! + ликование трибун...дальше короткий крупный текст ",,,,,,,," что стоит? Кто сделает шустро ...Анимация19 заявокЗакрыт14 лет назад
Для создания флэш игры нужен талантливый художник аниматор / вектор /Анимация2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый Есть немного работы по анимации персов для одной игры; работа не сложная. Примеры могу показать что есть и что надо сделать. Интересуют люди только которые уже работали с этим. спасибоАнимация12 заявокЗакрыт14 лет назад