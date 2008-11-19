Вирусный ролик

Требуется создать флеш ролик по сценарию:

Профессор идет по улице ГОЛЫЙ, НА ПРИЧИННОМ МЕСТЕ ФИГОВЫЙ ЛИСТ С НАДРИСЬЮ «index.php». Мимо маленькие здания: Рамблер, гого, майл, гугл побольше. Далее подходит к огромному дворцу Яндекса. Открывает дверь с надписью «Индекс» Заходит в зал где много народу, очень очень много, все немного одеты, кто-то в штанах, кто-то в шляпе и т.д.!!!!!! У всех на спинах какая то надпись: ГС, СДЛ, ДОР, САТЕЛИТ, КЛЕВЫЙ САЙТ, SEO, SEOPULT, SAPE и т.д. (потом мы распишем полный список) Все двигаются хаотично, фоном вокзальный звук.

К нему подходит чувак с надписью сео но совсем голый. Профессор посылает его на фиг. Следующий чувак который подходит тоже сео, но хорошо одетый. Профессор говорит «давай». Они выходят из здания яндекса… Все блекнет, появляется надпись: «Прошло две недели» Тот же вид изнутри здания яндекса, открывается дверь, входит профессор. Профессор отлично одет, хорошо одет, как профессор химии, с пробиркой в руках. Он останавливается и начинает себя осматривать. В это время над ним всплывает облако (типа он думает). В облаке поочередно всплывают надписи:

- Уникальный контент – ОК

- Н1 – ОК

- TITLE – ОК

- перелинковка – ОК

- внешние ссылки – ОК

- Оптимизация - ОК

Последняя надпись:

- К ТОПу ГОТОВ!!

Профессор начинает идти в глубь зала. Проходит через толпу людей и оказывается около 3-х дверей. Надписи на дверях:

1. Я.Директ

2. ТОП-10

3. YACA

Дверь «Я.Директ» приоткрыта но профессор туда не заходит. Он типа на неё смотрит и, махнув рукой, начинает ломится в дверь «YACA». Из двери высовывается рука и вешает табличку на двер: «……. Ответ Платона…….».(потом дадим точный текст) Профессор читает и подходит к двери «ТОП-10». Дергает дверь. Закрыто. Еще раз. Закрыто. Начинает стучать в дверь. Никто не открывает. Начинает долбить ногами… После этого выходит атлетически сложенный мужик с надписью на футболке «СНЕЖИНСК», и бьет профессора по морде. Кровь забрызгивает атлета и стены вокруг. Профессор падает. Бугай уходит обратно. Дверь закрывается.

Экран гаснет

Надпись «Мы еще там будем!»

Только с портфолио. Все предложения сюда, предложения скрыты.