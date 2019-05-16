3D-визуализация, дизайн дома

$150
Архитектура зданийЗавершен17 заявок330 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вся информация есть, план, проект, фото. Кирпич, цоколь. Решение по декору. 

Нужна визуализация дома с использованием фасадного декора. 

По стоимости надеюсь на разумные цифры, например, как в предложенной, но уменьшение стоимости приветствуется :) 

Более подробное ТЗ исполнителю в лс, а пока что такие данные: 

5 лет назад
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$150
4 дня
WMZ
Заказ был странный, мучали долго. Олег проявлял терпение и изобретательность. После того как получили саму 3д-модель в конце, увидели, что были некоторые неточности в размерах, но на на рендере для заказчика этого не было видно. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за интересный проект!