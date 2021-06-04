Чертежи и модель здания

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Закрытнет заявок78 просмотров

Здравствуйте.

Мне понравились Ваши работы, хотелось бы приобрести одну из них

https://www.weblancer.net/users/vallllii/portfolio/arhitektura-zdanij-75/spa-tcentr-2322675/

https://www.weblancer.net/users/vallllii/portfolio/arhitektura-zdanij-75/proekt-shkoly-2322679/

Сколько будут стоить чертежи и модель здания из этих примеров работы?

4 года назад
lpenta
Елена 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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