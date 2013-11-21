Дизайн и архитектурная концепция торгового центра

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт7 заявок216 просмотров

Добрый день,

Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы:

1. Архитектурную концепцию и Дизайн Торгового центра

ТЦ сдается в 2 очереди:

Местоположение: перекресток ул.Калинина и ул.Кирпичная (г.Краснодар)

S земельного участка – 4 га.

Предполагаемая S всего ТЦ – 47 000 кв.м

S перв. очереди - 17 000 кв.м

S втор. очереди – 30 000 кв.м

Стоянка S=0,5 га на 500 автомобилей (со стороны ул.Кирпичной)

2. Прорисовать фасад здания. Фасад 100*70 м

3. Прорисовать рендер (модель дома)

4. Прорисовать ситуационный план расположения объекта, согласно существующих площадей

Прошу сообщить стоимость и сроки выполнения работ. Оплата по факту.

11 лет назад
office_rospromst
Ольга 
43 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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