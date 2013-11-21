http://a1.1fbm.com/issues/6247 ТХ смотри в файле ТХ
Дизайн и архитектурная концепция торгового центра
Добрый день,
Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы:
1. Архитектурную концепцию и Дизайн Торгового центра
ТЦ сдается в 2 очереди:
Местоположение: перекресток ул.Калинина и ул.Кирпичная (г.Краснодар)
S земельного участка – 4 га.
Предполагаемая S всего ТЦ – 47 000 кв.м
S перв. очереди - 17 000 кв.м
S втор. очереди – 30 000 кв.м
Стоянка S=0,5 га на 500 автомобилей (со стороны ул.Кирпичной)
2. Прорисовать фасад здания. Фасад 100*70 м
3. Прорисовать рендер (модель дома)
4. Прорисовать ситуационный план расположения объекта, согласно существующих площадей
Прошу сообщить стоимость и сроки выполнения работ. Оплата по факту.
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