Пересчитать сметы.

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрытнет заявок143 просмотра

Добрый день!

Имеются сметы в формате Microsoft Excel с со всеми кодами, перечнем и объемом работ в ценах на 2006 год. Они небольшие, общим объёмом работ около 200 позиций. Требуется пересчитать сметы в smeta.ru на текущие цены! Отдельно указать стоимость работ и материалов! (сам не сметчик)

Ваши предложения сотрудничества?!

(не нашел необходимой категории)

11 лет назад
iMikhail
Михаил 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Эскизный проект деревянного дома

    Необходимо сделать эскизный проект деревянного дома. Нужны рендры хорошего качества из 3D-max или Cinema-4D. Есть общие виды (http://clip2net.com/s/6kEC4z) и планировки (http://clip2net.com/s/6kEAJf). От вас средний ценник, срок (на один проект) и примеры работ. ...

    3ds Max
    Архитектура зданий12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раздел КР к диплому ПГС

    $250

    Тема: 9 эт. 125 квартирный жилой дом. Нужно посчитать жб плиту вручную и фундамент в программе + нужен чертеж плиты Материал скину по запросу Пишите сроки и цены

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка проекта жилого дома

    необходимо разработать проект строительства двухэтажного жилого дома 11х11 район застройки Петропавловск-Камчатский двускатная мансардная крыша 1-эт (бетон) веранда-прихожая,спальня, кухня, гостинная 2-эт (дерево) две спальни и комната отдыха-бильярд, возможно балкон необходима пояснительная ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем исполнителя на разрабтку модульных конструк.

    Ищем исполнителя на разрабтку модульных конструкций вертикального озеленения Задача: Разработать готовые конструкции для вертикального озеленения ( арки , шары пирамиды , живые стены и тд) ...

    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо сделать проект реконструкции здания

    Необходимость в проекте реконструкции здания из нежилого промышленного в жилое( таунхаусы), создать множественные виды для последующего предложения данного проекта инвесторам! Объект промышленного назначения общей площадью 1300 кв метров, 2 уровня первый уровень: 530 ...

    Архитектура зданий10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Контейнеров + инженеринг

    Необходимо разукрасить три 40-футовые контейнеры, вставить в них окна и прочее. Примеры таких работы в прикрепленном файле. Кто сможет такое сделать, пишите стоимость и сроки. Более подробную информацию при ...

    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проект частного дома.

    $100

    Требуется разработка проекта частного, отдельно стоящего каменного дома для многодетной семьи (3е детей) под ключ. Ньюансы: узкий участок 11*50метров, соблюдение всех норм СНИПы, пожарники, СЭС. Примерная внешняя ширина дома получается при соблюдении норм всего ...

    Архитектура зданий10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн дома

    $100

    (раскладка фасадных панелей под кирпич Дом-дуплекс(таунхаус) на участке 7,5 соток. Отделка основная: искусственный декоративный камень под темный(сливовый)кирпич. Углы светлым камнем+Вертикальные полосы из светлого камня. Необходим дизайн, раскладка камня, визуализация. Расчет ...

    Архитектура зданий8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Архитектор (начальный уровень)

    Требуется архитектор начального уровня (можно студент) с навыками работы в программе ArchiCAD для регулярного создания несложных чертежей и визуализаций по предоставляемым наброскам или эскизам. Оплата сдельная. Возможна удаленная работа.

    ArchiCAD
    Архитектура зданий10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад