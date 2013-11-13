Добрый день!

Имеются сметы в формате Microsoft Excel с со всеми кодами, перечнем и объемом работ в ценах на 2006 год. Они небольшие, общим объёмом работ около 200 позиций. Требуется пересчитать сметы в smeta.ru на текущие цены! Отдельно указать стоимость работ и материалов! (сам не сметчик)

Ваши предложения сотрудничества?!

(не нашел необходимой категории)