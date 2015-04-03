Пояснительная Записка

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрытнет заявок267 просмотров

Нужно выполнить пояснительную записку к дипломному проекту.

Общественное сооружение.

Детали исполнителю

Сроки очень сжатые.

10 лет назад
3DDesign
41 год
12 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров