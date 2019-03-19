Проект для постройки одноэтажного дома

Архитектура зданийЗакрыт21 заявка435 просмотров
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Необходимо создать подробный строительный проект для постройки дома.

Есть фотографии дома, который хочется построить по ним, необходимо сделать проект.

Проект должен быть максимально подробный: содержать все узлы и все расчёты весовых нагрузок.

Дом: одноэтажный, ~ 150 м2, газобетон, плоская кровля, панорамное остекление.

5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад