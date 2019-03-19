Проект для постройки одноэтажного дома

Вся информация есть, план, проект, фото. Кирпич, цоколь. Решение по декору. Нужна визуализация дома с использованием фасадного декора. По стоимости надеюсь на разумные цифры, например, как в предложенной, но уменьшение стоимости приветствуется :) Более подробное ТЗ исполнителю в ...