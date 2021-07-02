Расчет фундамента для отдноэтажного дома

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки548 просмотров

Нужно расчитать фундамент одноэтажного жилого дома. Геология и эскизный проект прилагаются. Тип фундамента в рекомендациях есть, но не особо подходит по разным причинам(обсудим по телефону). [table]https://drive.google.com/drive/folders/1UUBVF5XeloD94z_AzNEXIkQZNNQanuVf?usp=sharing

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4 года назад
apxdiz
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