Необходимо создать архитектурный проект дома, включая эскизную и архитектурно-строительную часть. Предоставлены два концептуальных решения для вдохновения. Ожидается качественное выполнение проекта для успешной реализации.
Расчет фундамента для отдноэтажного дома
Нужно расчитать фундамент одноэтажного жилого дома. Геология и эскизный проект прилагаются. Тип фундамента в рекомендациях есть, но не особо подходит по разным причинам(обсудим по телефону). [table]https://drive.google.com/drive/folders/1UUBVF5XeloD94z_AzNEXIkQZNNQanuVf?usp=sharing
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