Раздел "ТХ" детского сада

Добрый день!

Требуется разработать раздел ТХ(Технологические решения) для нового строительства ДДУ(ДОУ) на 8 групп.

3 этажа. Планировки простые и этажи типовые.

Схему и ТЗ отправляем по запросу. Госэкспертиза.

По опыту, для подготовленного технолога задача на несколько дней.

Оплата по Договору с ИП или Самозанятым.

В перспективе ДДУ на 12 групп и школа на 1100 мест.