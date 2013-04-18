Разработка АР таунхауса

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт7 заявок199 просмотров

Нужно разработать архитектурное решение для строительства таунхауса. Стиль - в приложенном файле. Исполнитель должен уметь и дальше разрабатывать всю проектную документацию зданий. Технология строительства - SIP панели. Соответственно, нужен человек с опытом работы в данной технологии. Заказы постоянные.

12 лет назад
scrf
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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