Требуется разработка рабочего проекта железобетонного туннеля, закрывающего коммуникационные трубы. Предусмотреть два варианта нагрузки: до 44 тонн для дороги и до 3 тонн для пешеходной дорожки. Проект должен включать монолитные плиты основания и перекрытия, а также стенки из блоков Columbia. Использовать бетон соответствующего класса и арматуру диаметром 8, 10, 12, 16 мм B500B.