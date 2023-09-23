Добрий день необхідна допомога з виконанням дз для предмету Радіовиробництво. За допомогою Adobe audition розробити: 1. Позивні радіостанції(уявна радіо станція створена, надішлю в пп файл). 2. Заставки та анонси до 3 програм. ...
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Нужно сделать speed up версию песни для эдита.
Необходима ускоренная версия песни с битами.
Пример прикреплён.
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