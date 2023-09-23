Нужно сделать speed up версию песни

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Нужно сделать speed up версию песни для эдита. 

Необходима ускоренная версия песни с битами.

Пример прикреплён.

2 месяца назад
guest_16971757532824
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад