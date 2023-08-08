Стенограмма по видеофайлу

АудиомонтажЗакрыт4 заявки34 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать стенограммы видаеозаписей судебных заседаний

2 месяца назад
guest_1676198405108
Украина
10 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад