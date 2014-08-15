Озвучить небольшой текст

Нужен приятный мужской голос для озвучки рекламного текста. Голос будут использован в видеоролике, презентующем мой обучающий курс.

Звук должен быть чистым, никаких помех. Наложение тематической музыки на фон приветствуется, но не обязательно.

Размер текста 470 слов. Время на выполнение работы 2 суток. Оплата 30 долларов. Оплачиваю по вебмани, работаем по предоплате.

Пожалуйста, прикрепите к заявке свой звуковой файл с озвучкой какого-нибудь текста, чтобы мне было легче оценить ваши навыки.