Озвучить небольшой текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Завершен7 заявок222 просмотра

Нужен приятный мужской голос для озвучки рекламного текста. Голос будут использован в видеоролике, презентующем мой обучающий курс.

Звук должен быть чистым, никаких помех. Наложение тематической музыки на фон приветствуется, но не обязательно.

Размер текста 470 слов. Время на выполнение работы 2 суток. Оплата 30 долларов. Оплачиваю по вебмани, работаем по предоплате.

Пожалуйста, прикрепите к заявке свой звуковой файл с озвучкой какого-нибудь текста, чтобы мне было легче оценить ваши навыки.

11 лет назад
alexshwar
Алексей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Заказал у Сергея озвучку, которую получил менее чем за сутки. Задача выполнена отлично, получил именно то, что хотел. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Задание было предельно понятным. В скайпе все время онлайн, на возникающие вопросы отвечает быстро. Оплата получена еще до выполнения проекта. В общем, по всем пунктам 5 баллов и всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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