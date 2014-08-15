Есть 35 записей по 2 мин -4 мин. макс(вместе с паузами), на каждой записи около 30 фраз, от 1 до 4 сек. Необходимо разделить эти записи на отдельные фразы, рассовать по папкам каждую запись ...
Озвучить небольшой текст
Нужен приятный мужской голос для озвучки рекламного текста. Голос будут использован в видеоролике, презентующем мой обучающий курс.
Звук должен быть чистым, никаких помех. Наложение тематической музыки на фон приветствуется, но не обязательно.
Размер текста 470 слов. Время на выполнение работы 2 суток. Оплата 30 долларов. Оплачиваю по вебмани, работаем по предоплате.
Пожалуйста, прикрепите к заявке свой звуковой файл с озвучкой какого-нибудь текста, чтобы мне было легче оценить ваши навыки.
Выбранный исполнитель
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