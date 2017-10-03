Озвучка аудиорекламы для радио

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт11 заявок325 просмотров

Добрый день!

Необходимо изготовить три аудиоролика для радио. Тексты есть. Первый вариант озвучки по ссылке https://fex.net/#!903895800640

Не устраивают неправильно выставленные акценты. Замечания к готовым роликом готовы обсудить с выбранным исполнителем.

8 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переписать музыку

    Написать музыку. От вас контакты skype. с отобранным исполнителем (при условии качественной работы) будет двльнейшее сотрудничество.

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Аудиомонтаж: Запись звуковой дорожки

    Добрый день! Задача: по высланному тексту записать звуковую дорожку. Обработка голоса не нужна, достаточно записать в черновом варианте. Важно! Голос нужен интересный, цепляющий слушателя. Голос: мужской/женский Приблизительный объем ...

    Аудиомонтаж18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сведение песни

    Нужно сделать качественное сведение песни. Присылайте кусочек песни с примером обработки. Материалы здесь: https://drive.google.com/open?id=0B_eEdIWV-IPlcVVkemh6eUFnM3M связь удобнее по скайпу Если понравится, будем делать 10 песен.

    Аудиомонтаж16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Убрать эхо с аудиозаписи голоса

    Всем привет! Ищу специалиста по обработке аудио. Нужно убрать эффект эхо с аудиозаписи. Как можно максимально приблизить качество к идеальному, если такое возможно. Пример аудио прикрепил. ...

    Аудиомонтаж7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приветствие компании

    Спасибо за звонок в клуб виртуальной реальности  VrZone,мы ответим вам в ближайшее время.(наложить музыку компьютерных игр,удаленные звуки стрельбы.)

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад