Радіовиробництво

АудиомонтажЗавершен2 заявки4 просмотра
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Добрий день необхідна допомога з виконанням дз для предмету Радіовиробництво. За допомогою Adobe audition розробити:

1. Позивні радіостанції(уявна радіо станція створена, надішлю в пп файл).

2. Заставки та анонси до 3 програм.

3. Новинний радіорепортаж(приблизний текст радіорепортажу скину у пп)

2 месяца назад
drnklmnk
Дарина 
20 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Afterworks
Александр 
37 летУкраина
год в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
$15
3 дня
UAH
Дуже задоволена роботою Олександра) Робота виконана якісно та в термін, навіть раніше. Потішило те, що була постійна комунікація
Чітко поставлене завдання, постійно на звязку, як результат - робота прийнята без жодних правок. Приємна замовниця)