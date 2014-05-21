Сделать минусовку из песни!

Вечер добрый!

Необходимо сделать минусовку слов с песни, припев можно оставить, а основные куплеты убрать.

Песня нужна для детского праздника, слова песни мы заменили, а с музыкой не складывается, думала сама справлюсь

Срочно и не дорого, если так бывает))

PS: песня: Справжнiй Друже От Винта