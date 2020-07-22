Требуется создать рассылку в сервисе сендпульс. Пример рассылке есть в моем профиле SendPulse. Вкратце - рассылка -> оставить отзыв в системе яндекс маркет. Оставившему скидка или бесплатная доставка. Лого фирмы предоставлю ТЗ ...
Баннер (234x60, формат файла: .gif)
Простой заметный гиф-баннер. Будет использоваться для рекламы сайта автосервиса.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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