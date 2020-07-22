Баннер (234x60, формат файла: .gif)

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Завершен6 заявок292 просмотра

Простой заметный гиф-баннер. Будет использоваться для рекламы сайта автосервиса.

5 лет назад
anton202
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$10
2 дня
Быстрый ответ на запрос. Выполнение задачи в оговоренные сроки. Баннер принят без правок с первого раза. Буду обращаться ещё.
Четкая постановка задачи, отличная коммуникация. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Александр
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Светлана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
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