Оформить банера для play market и app store

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки305 просмотров

Есть исходники макетов мобильного приложения нужно оформить Баннера под размеры для публикации market и app store. Кол-во 3-5 шт. Макеты в фигме, пример прикрепили.

Figma
5 лет назад
Askarov123
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отлично справился с работой оперативно! сделал Банера для мобильного приложения play market
Интересная работа, оперативная связь, рекомендую!

Заявки фрилансеров

dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад