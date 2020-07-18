Создать рассылку в SendPulse

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Закрыт1 заявка439 просмотров

Требуется создать рассылку в сервисе сендпульс. Пример рассылке есть в моем профиле SendPulse. 

Вкратце - рассылка -> оставить отзыв в системе яндекс маркет. Оставившему скидка или бесплатная доставка.

Лого фирмы предоставлю

ТЗ так же перешлю

Желательно если есть опыт рассылок в этом сервисе - прикрепить пример

5 лет назад
votliydmitriy
Дмитрий 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад

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