Комплект баннеров для сайта

$160
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Завершен1 заявка183 просмотра

Подробное ТЗ в личных сообщениях

5 лет назад
basid
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 лет назад
$160
3 дня
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству, быстрое и качественное выполнение задачи. Будем работать и дальше.
Точно и понятно составленное тз. Заинтересованность в результате, обсуждение, согласование и утверждение макетов - всё очень комфортно и незамедлительно. Полная предоплата. Благодарю Дмитрия за ещё один интересный проект и рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 лет назад