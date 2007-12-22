по адалт тематике
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Нужна помощь с флешкой, а именно сделать из нее ричмедиа баннер.. (вроде так это называется :) ).
Оставляйте аську.
задача несложная, плачу 100р вебманями
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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