Баннер

$5
БаннерыЗавершен2 заявки183 просмотра
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Нужна помощь с флешкой, а именно сделать из нее ричмедиа баннер.. (вроде так это называется :) ).

Оставляйте аську.

задача несложная, плачу 100р вебманями

16 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
klimz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-2)
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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