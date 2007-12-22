Нужно сделать ОЧЕНЬ качественный и стильный flash-баннер для шоу-центра. Оплата будет произведена сразу же после утверждения заказчиком. Бюджет - жду от Вас предложений. Размер баннера - 180 x 180. Вес - до 60 Кб (можно чуть ...