Срочно сделать баннер GIF 200x200

Необходимо до 19.12.2007 изготовить flash-баннер. Тема баннера: реклама в метро, реклама на перетяжках, спецпредложения для рекламных агентств. Текст: Вертикаль рекламы Метро Наземный транспорт Перетяжки РА «Старый город» Размещение Вашей рекламы Специальные условия Рекламным агентствам! Возможный вариант реализации (мы не настаиваем ...
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Срочно надо сделать баннер 200*200, вся грфика предоставляется. Сроки - сегодняшний вечер, оплата webmoney
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