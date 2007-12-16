Гиф баннер. Срочно.

Если Вы не в состоянии нарисовать качественный баннер в срок, прошу не тратить свое и мое время!

Прошу отозваться профессионалов в своем деле. Халтура не нужна, надоело!

Бюджет 50$. Подробности в лички аськи и т.д.

Предоплаты нет. Только по факту выполнения.

оплачу любым способом(веб-мани, яндекс деньги, только через терминал молния ит.д.)