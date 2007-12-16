Гиф баннер. Срочно.

$50
БаннерыЗавершен8 заявок152 просмотра
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Если Вы не в состоянии нарисовать качественный баннер в срок, прошу не тратить свое и мое время!

Прошу отозваться профессионалов в своем деле. Халтура не нужна, надоело!

Бюджет 50$. Подробности в лички аськи и т.д.

Предоплаты нет. Только по факту выполнения.

оплачу любым способом(веб-мани, яндекс деньги, только через терминал молния ит.д.)

16 лет назад
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
add-studio
Алексей 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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