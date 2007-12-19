Создание баннеров для портала по психологии

БаннерыЗавершен32 заявки259 просмотров
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Добрый день коллеги!

есть сайтец psyvita.ru

необходим набор баннеров для него.

размеры:

100x100

120x600

250x250

468x60

120x240

600x90

240x400

88x31

16 лет назад
rech
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$50
2 дня
Быстрые сроки, высокое качество, приятное сотрудничество! будем работать дальше!
Сотрудничеством осталась довольна. Без придирок, все четко и ясно. Работала по предоплате, Оплата была произведена по окончании сразу же. Желаю всем таких заказчиков. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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