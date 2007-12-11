Требуется 4 баннера в формате GIF

Добрый день! И так, нужно разработать 2 банера для хостинга, их нужно сделать красивыми, качественными, с мыслью, яркими. Еще раз подчеркиваю, они должны бить качественными, а не туфта, которая валяется на каждом углу! Сайт для которого делаеться: Qlayer.net Пожалуйста ...