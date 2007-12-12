Flash баннер

$5
БаннерыЗавершен7 заявок171 просмотр
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нужен флеш баннер для сайта http://2webmaster.net/

Баннер нужно примерно такой как в шапке на форуме http://2webmaster.net/forum/ который был слеплен мною за минут 5-10, учитывая что флеш не знаю.

Креативность приветствуется.

Оплпта wmz

16 лет назад
seosmart
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
UUGC
Иван 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$5
Отличная работа, заказывал баннер на флеше, сделано было лучше чем я ожидал, а главное быстро Открыл проект вечером, а утром получил уже готовый баннер и цена не как у "гуру" банеров и креатива. Рекомендую! Добавлено: После изготовления баннера без всяких проблем были проведены дополнительно некоторые изменения по озвучиванию, уменьшению размера и адаптации под баннерообменную сеть. Респект
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