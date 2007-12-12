Flash-баннер

Отличная работа, заказывал баннер на флеше, сделано было лучше чем я ожидал, а главное быстро Открыл проект вечером, а утром получил уже готовый баннер и цена не как у "гуру" банеров и креатива. Рекомендую! Добавлено: После изготовления баннера без всяких проблем были проведены дополнительно некоторые изменения по озвучиванию, уменьшению размера и адаптации под баннерообменную сеть. Респект