Анимированный баннер

$20
БаннерыЗакрыт6 заявок108 просмотров
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размер 160х240 пикселей

Всего будет 4 страны, и по каждой стране будет своя анимашка

Страны

Египет, ОАЭ,Тайланд,Тунис

По Египту можно сделать идущего верблюда на фоне пирамид и так далее

Стиль: мультяшный

Срочно

385-920-867 -ICQ

16 лет назад
biznaw
Гость 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
starflash
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
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